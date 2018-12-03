رياضة | طفل فرنسي يتجاهل مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طفل فرنسي يتجاهل مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي واقعة طريفة مع أحد الأطفال حاملي الكرات بملعب بوردو، قبل لقاء الفريقين (2-2)، في الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي.

ونشرت شبكة "كانال بلس" الفرنسية، مقطع فيديو يظهر الحوار، الذي دار بين مبابي والطفل، أثناء استعداد الفريقين لدخول أرض الملعب.

وظهر الطفل وهو يسأل مبابي: "من سيقود الهجوم؟"، ليرد الدولي الفرنسي: "لا أعرف، في العادة يكون كافاني، لكنه سيغيب عن اللقاء".

وبدوره، سأل مبابي الطفل الفرنسي: "هل تلعب كرة القدم؟ هل أنت لاعب بهذا النادي؟ ما مركزك في الملعب؟ رأس حربة؟"، ليرد عليه الصغير: "أنا لاعب وسط.. ومن أكبر المعجبين بنيمار".