رياضة | شرط السيد سالم لتجديد عقده مع وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط السيد سالم لتجديد عقده مع وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طلب السيد سالم ظهير فريق وادي دجلة من تاكيس جونياس المدير الفني للفريق رفع قيمة عقده مقابل التجديد.
وتمسك السيد سالم برفع قيمة التعاقد ليكون مساويًا للعروض المقدمه له، من أجل قبول تجديد تعاقده مع الفريق الدجلاوي، بشرط عدم وصول عرض رسمي له من القطبين.
يذكر أن السيد سالم يتواصل معه الآن وكلاء من أجل الانضمام لعدة اندية أبرزهم الأهلي والزمالك وسموحة والاتحاد السكندري.
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