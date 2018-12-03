رياضة | كيف أهدر محمد صلاح فرصة دخول التاريخ مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف أهدر محمد صلاح فرصة دخول التاريخ مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدر محمد صلاح نجم نادي ليفربول فرصة دخول التاريخ مع الريدز من بوابة إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

وفشل محمد صلاح في تسجيل أهداف في مرمى إيفرتون خلال مباراته الـ50 مع ليفربول والتي كان يحتاج إلى هدف فيها لمعادلة الرقم التاريخي لجورج آلان الذي سجل عام 1898 40 هدفًا في 50 مباراة وهو رقم صامد منذ ما يقرب من 120 عامًا.

كان ليفربول قد فاز على إيفرتون بهدف أوريجي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.