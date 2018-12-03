الان تتابع بطولة أوروبية جديدة للأندية بداية 2021 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365: أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بياناً كشف فيه توصله لاتفاق لتنظيم بطولة أوروبية جديدة للأندية بداية من 2021.وستضم البطولة 32 فريقاً، وستقام بجانب بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. وكان الاتحاد الأوروبي يدير ثلاث بطولات من قبل، هي دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الأوروبي، وكأس الكؤوس الأوروبية. وتوقفت البطولة الأخيرة في 1999.

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