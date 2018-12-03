الان تتابع هكذا تفاعل لاعبو النصر مع وفاة سلطان البرقان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- إبراهيم آل صالح: رفع لاعبو فريق النصر السعودي لافتة يدعون فيها الله بالرحمة والمغفرة للنجم الخلوق سلطان البرقان لاعب فريقي الهلال والاتفاق والذي وافته المنيّه يوم الأربعاء الماضي. ورفع اللافتة اللاعبيّن “وليد عبدالله ويحيى الشهري ” وكُتب فيها : رحمة الله عليك يا سلطان. يذكر أن رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ وجه بعلاج سلطان البرقان خارج المملكة وغادر ليتعالج وبعد عودته توفي رحمه الله في الرياض بعد معاناة مع المرض .

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