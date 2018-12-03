شكرا لقرائتكم بهاء مجدى يعود لقيادة الجبهة اليسرى في الزمالك قبل مواجهة المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على عودة بهاء مجدى الظهير الأيسر للفريق لقيادة تلك الجبهة فى المواجهة المقبلة أمام المصرى، فى المباراة التى ستقام يوم الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وشارك عبد الله جمعة صانع ألعاب الزمالك فى آخر مواجهتين للفريق أمام الجونة بالدورى والاتحاد السكندرى بالبطولة كظهير أيسر إلا إن جاهزية مجدى أدت إلى استقرار جروس على عودته لقيادة تلك الجبهة بداية من المواجهة المقبلة أمام المصرى.

كان الزمالك قد ودع مؤخرا البطولة العربية على يد الاتحاد السكندرى، فى اللقاء الذى جمع بينهما الجمعة الماضية، وانتهى بهزيمة الأبيض بركلات الجزاء.