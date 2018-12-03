شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعلق رحيل أحداد انتظارًا لحسم ملف الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مجلس إدارة الزمالك بالاتفاق مع السويسرى جروس المدير الفنى للفريق، رحيل المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، انتظارا لحسم ملف المرشح الأجنبى لتدعيم خط هجوم الفريق بعد تلقى عدد من السير الذاتية لمهاجمين أجانب لحسم ضم أحدهم.

مصدر داخل الزمالك، كشف أن مجلس إدارة النادى حتى الآن لم يتفق مع جروس على المهاجم المنتظر ضمه فى يناير وتم إخطار المغربى أحداد بشكل رسمى أنه لم يتم اتخاذا قرارا نهائيا بإعاراته حتى الآن؛ وعليه التركيز مع الفريق للحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسى وتقديم أفضل ما لديه.

كما رفض مسئولو الزمالك بشكل نهائى رحيل أى عنصر من العناصر الأساسية للفريق سواء يشارك بشكل أساسى أو بديل لحاجة الأبيض إلى جميع اللاعبين المقيدين فى القائمة وأن الثنائى محمود دونجا وأحمد مدبولى هما الأقرب فقط للرحيل لابتعادهما عن الصورة الفنية مع جروس ويتم بحث حاليًا العروض المقدمة إليهما.