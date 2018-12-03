شكرا لقرائتكم خبر عن ربنا يتم شفاه.. طارق قنديل عضو مجلس الأهلى يدعو للخطيب بعد عودته للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، على تهنئة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى، بعد رجوعه بسلامة إلى مصر.

وكان محمود الخطيب قد عاد مساء أمس، إلى القاهرة، عقب رحلة علاجية على إثر عملية جراحية أجراها فى ألمانيا قبل أيام.



طارق قنديل

ووجه طارق قنديل رسالة تهنئة لـ"بيبو" بعودته سالماً قائلاً: " الحمد لله علي سلامة المحترم الغالي كابتن محمود الخطيب، ربنا يتم شفاه".