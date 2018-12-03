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شكرا لقرائتكم خبر عن ربنا يتم شفاه.. طارق قنديل عضو مجلس الأهلى يدعو للخطيب بعد عودته للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، على تهنئة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى، بعد رجوعه بسلامة إلى مصر.
وكان محمود الخطيب قد عاد مساء أمس، إلى القاهرة، عقب رحلة علاجية على إثر عملية جراحية أجراها فى ألمانيا قبل أيام.
طارق قنديل
ووجه طارق قنديل رسالة تهنئة لـ"بيبو" بعودته سالماً قائلاً: " الحمد لله علي سلامة المحترم الغالي كابتن محمود الخطيب، ربنا يتم شفاه".
شكرا لقرائتكم خبر عن ربنا يتم شفاه.. طارق قنديل عضو مجلس الأهلى يدعو للخطيب بعد عودته للقاهرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .