شكرا لقرائتكم خبر عن واحشنى يا هداف القرن.. شاهد صورة تجمع بين وائل رياض "شيتوس" وصلاح أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وائل رياض، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، صورة تجمعه بلاعب نادى النجوم، صلاح أمين، حيث يرتبط اللاعبان بعلاقة صداقة قوية.

وعلق "شيتوس" على الصورة التى جمعته بأمين، وشاركها مع متابعيه عبر حسابه على "فيس بوك" قائلاً: " كنت واحشني جداً يا أبو أمين يا هداف القرن".



وائل رياض

ونالت الصورة التى جمعت بين اللاعبين إعجاب ومشاركات من قبل متابعى أصدقاء شيتوس وصلاح أمين.