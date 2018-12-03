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شكرا لقرائتكم خبر عن واحشنى يا هداف القرن.. شاهد صورة تجمع بين وائل رياض "شيتوس" وصلاح أمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وائل رياض، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، صورة تجمعه بلاعب نادى النجوم، صلاح أمين، حيث يرتبط اللاعبان بعلاقة صداقة قوية.
وعلق "شيتوس" على الصورة التى جمعته بأمين، وشاركها مع متابعيه عبر حسابه على "فيس بوك" قائلاً: " كنت واحشني جداً يا أبو أمين يا هداف القرن".
وائل رياض
ونالت الصورة التى جمعت بين اللاعبين إعجاب ومشاركات من قبل متابعى أصدقاء شيتوس وصلاح أمين.
شكرا لقرائتكم خبر عن واحشنى يا هداف القرن.. شاهد صورة تجمع بين وائل رياض "شيتوس" وصلاح أمين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .