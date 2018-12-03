شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغني يكشف عن اتفاقية مع فيفا بعدد مباريات اللاعب فى الموسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة و رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، نتائج الاجتماعات للاتحاد العالمي للاعبين المحترفين، حيث أكد أن هناك دراسة مع فيفا، بشأن عدد المباريات التى يخوضها اللاعبون فى الموسم ومدى تأثيرها على المستويات والإصابات التى يتعرضون لها، بالاضافة الى الإجازات التى يحصل عليها كل لاعب وضرورة أن يحصل اللاعب بين نهاية الموسم وانطلاق الجديد على راحة بحيث تكون الفترة من 10 ايام كحد أدنى أوشهر بشكل أقصى.
تابع عبد الغنى أن اتحاد اللاعبين المحترفين حصل على موافقة فيفا رسميا على مشاركة محكمين خاصين به فى لجان فض المنازعات وشئون اللاعبين وغيرها من اللجان التى يسعى الاتحاد الى مساندة اللاعبين فيها.
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