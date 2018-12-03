شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام من فوز الأهلي على بتروجت بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الخروج من عنق الزجاجة" هكذا كان حال النادي الأهلي بعد الفوز بعد الفوز على بتروجت، والذي تأخر كثيراً على الجماهير الحمراء التي لم تعتد الانتظار، بعدما عاد المارد الأحمر من بعيد ليحقق انتصاراً صعباً على نظيره البترولي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي حسمها أبناء القلعة الحمراء بهدف نظيف .

النادي الأهلي يعيش حالة من عدم الاستقرار الفني بعد الإخفاق العربي بالخروج من الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي، والعربي بالخروج من دور الـ 16 بعد التعادل مع الوصل الإماراتي، لذلك كان الفوز على بتروجت مطلباً جماهيرياً .

أكثر من رقم تضمنه الفوز الأحمر في مباراته المثيرة نرصدهم في السطور التالية:

99 يوماً من اللافوز

كان الفوز الأخير للمارد الأحمر قبل مواجهة بتروجت ببطولة الدورى العام فى 24 أغسطس الماضى، خلال المباراة التى جمعت الأهلي بنظيره حرس الحدود ضمن منافسات الدورى العام، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين، ومنذ تلك المباراة لم يتذوق المارد الأحمر طعم الفوز محلياً بسبب تأجيل مباريات الدورى بسبب مشاركته فى دورى أبطال أفريقيا، حتى خوض لقاء بتروجت .

الشيخ يسجل أول أهدافه بعد غياب عام

سجل أحمد الشيخ صانع ألعاب النادي الأهلي هدف الفوز للفريق الأحمر على بتروجت، هدف الشيخ جاء بعد صيام تهديفي ببطولة الدوري العام منذ 2 ديسمبر 2017، حينما سجل الشيخ في الفوز ضد إنبي في الدوري 4-1.

ويعد هدف أحمد الشيخ هو أسرع هدف للأهلي في الدوري هذا الموسم، كاسرا رقم ساليف كوليبالي بهدفه ضد المصري في الدقيقة 11.

باسم علي يعود للملاعب بعد 6 أشهر

شارك باسم علي ظهير أيمن النادي الأهلي أمام بتروجت بديلا لأحمد الشيخ بعد مرور 80 دقيقة ، ليظهر باسم صاحب الـ31 عامًا لأول مرة هذا الموسم.

وكان آخر لقاء قد خاضه باسم علي مع الأهلي يوم 20 مايو الماضي أمام المصري البورسعيدي في ختام الدوري المصري بالموسم الماضي قبل 6 أشهر.

وليد أزراو يواصل الصيام التهديفي لـ 117 يوماً

واصل وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي الصيام التهديفي مع الفريق الأحمر في الموسم الجاري والذي استمر لمدة 117 يوماً، حيث كان الهدف الأخير للمغربي ببطولة الدوري بتاريخ 7/8/2018 أمام النادي المصري، في المباراة التي حسمها الأهلي بهدفين نظيفين .

أول كلين شيت لإكرامي

عاد شريف إكرامي إلى حراسة العرين الأحمر بعد غياب طويل ببطولة الدوري العام، وخاض شريف مع الأهلي مباراتين فقط بالدوري، الأولى كانت أمام المقاولون العرب وانتهت بخسارة الأهلي بهدف نظيف، فيما جاءت الثانية أمام بتروجت، ليخرج إكرامي محافظاً على نظافة شباكه .