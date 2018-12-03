شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواجه لبنان استعداداً لأمم أفريقيا بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى الواحدة ظهر اليوم الإثنين منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبد الرازق، وديته الثالثة أمام منتخب لبنان فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأأفريقية التى تستضيفها مصر بشرم الشيخ فى الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر الجاري.
وأسفرت القرعة عن وقوع مصر بالمجموعة الأولى بجوار منتخبات المغرب وكوت ديفوار ومدغشقر ، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق السنغال ونيجيريا وليبيا وتنزانيا، وكان المنتخب السنغالي هو حامل لقب النسخة الأخيرة وجاء المنتخب النيجيري في الوصافة.
كان منتخب مصر قد فاز على لبنان فى المباراتين بنتيجة 5 / 3 و 8 / 1.
ويتأهل أول فريقان بكل مجموعة إلى نصف النهائي ويتأهل طرفا المباراة النهائية إلى كأس العالم ببارجواي.
وتجرى محاولات مع المنتخب اللبنانى لخوض ودية رابعة غداً ويجري مسئولو اتحاد الكرة أجراءات تعديل تذاكر الطيران الخاصة بالمنتخب اللبناني.
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