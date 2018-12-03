شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الاتحاد يحتفلون بعيد ميلاد حلمى طولان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى احتفالا بعيد ميلاد حلمى طولان المدير الفنى قبل تدريب اليوم. وتم الاتفاق على عمل تورتة كبيرة بصورة حلمى طولان المدير الفنى وعلم نادى الاتحاد السكندرى. وأتم حلمى طولان نجم الزمالك السابق عامه الـ69 وهو مواليد 30 نوفمبر 1949، حيث حالت مباراة الزمالك التى أقيمت مساء الجمعة بدور الـ16 لدورى أبطال العرب فى احتفال الفريق بعيد ميلاد طولان. كان الاتحاد السكندرى قد نجح فى الفوز على الزمالك بضربات الترجيح 4 / 3 بعد انتهاء مباراتى الفريق بنتيجة 1 / 0 . من المقرر أن يشارك أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السكندرى ومشجعى الفريق فى عيد ميلاد طولان.

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