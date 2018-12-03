مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

أسامة حافظ تقام اليوم الإثنين مباريات بدوريات أوروبا، وأبرزها: الدوري الإسباني الدرجة الأولى ليفانتي مع أتلتيك بيلباو 10:00 مساء. الدوري الإيطالي أتلانتا مع نابولي 9:30 مساء. الدوري الألماني الدرجة الأولى نورنبيرج مع باير ليفركوزن 9:30 مساء.

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