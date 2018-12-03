رياضة | رامزي: أوباميانج يذكري بتيري هنري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رامزي: أوباميانج يذكري بتيري هنري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل بيير إيمريك أوباميانج، صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ أرسنال، في مقارنة مع أسطورة النادي المهاجم تييري هنري، بعدما أحرز هدفين في الفوز الرائع (4-2) على توتنهام هوتسبير، في قمة شمال لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع المهاجم الجابوني، المنضم من بروسيا دورتموند في يناير/ كانون الثاني، مقابل 56 مليون جنيه استرليني (71 مليون دولار)، أرسنال في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، ثم أدرك التعادل بتسديدة رائعة بعدما تأخر فريقه 2-1.

ونال مستوى أوباميانج، الذي جعله في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعشرة أهداف، إشادة زميله أرون رامزي الذي تذكر هنري هداف أرسنال عبر العصور.

وأضاف رامزي لموقع أرسنال الرسمي: "يسدد الكرات بسهولة في الزاوية لكن بقوة أيضا. إنه يذكرني بلمسة تييري هنري الأخيرة".