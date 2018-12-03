رياضة | إيمري: الفوز على توتنهام مثل بورنموث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمري: الفوز على توتنهام مثل بورنموث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى الإسباني أوناي إيمري، مدرب آرسنال، الفوز على توتنهام (4-2) في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه شدد على أنها مجرد 3 نقاط، مثل بقية المباريات.

وردا على سؤال بخصوص إن كان هذا، هو أفضل أيامه في آرسنال، أجاب بأن أفضل يوم له، كان ذلك الذي وقع فيه للنادي، وبعده هذا الانتصار.

وصرح إيمري "في الوقت الحالي، أفكر في مباراة مانشستر يونايتد المقبلة.. كان انتصارا عظيما قدمناه للجمهور، يحمل أهمية خاصة بالنسبة لنا، لكنه مثل الفوز على بورنموث الأسبوع الماضي".

وتابع المدرب "علينا مواصلة خلق طريقنا، الانتصار كان جيدا لثقتنا، لكن يجب علينا ألا ننسى، أنهم فازوا الأسبوع الماضي على تشيلسي".

وبشأن الويلزي آرون رامزي، الذي ينتهي عقده مع آرسنال هذا الموسم، قال "أمامه فرصة لمساعدتنا باللعب في التشكيل الأساسي، أو من على مقاعد البدلاء.. نرغب في استمراره معنا".