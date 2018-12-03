رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 3- 12- 2018 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 3- 12- 2018 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الإثنين والموافق 3- 12- 2018 عددًا من المباريات القوية في الدوري الاسباني أو الدوري الايطالي لذلك يستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم - ليفانتي × أتلتيك بلباو: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 3. مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم - أتلانتا × نابولي: في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 4. مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم - نورنبيرج × باير ليفركوزن: في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة على قناة بي إن سبورت 5. مواعيد مباريات الدوري البرتغالي اليوم - ريو آفي × سبورتينج لشبونة: في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت مدينة القاهرة.

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