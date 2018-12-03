رياضة | لؤي الناظر: واثق من عودة اتحاد جدة السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لؤي الناظر: واثق من عودة اتحاد جدة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد لؤي ناظر رئيس اتحاد جدة المكلف أن تعادل فريقه مع الحزم في الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يعتبر بداية العودة إلى المسار الصحيح.

وانتزع منصور الحربي نقطة متأخرة للاتحاد من ضيفه الحزم، الذي تقدم بهدفين، قبل أن يعود أصحاب الأرض بالنتيجة عن طريق رومارينيو والحربي ليحصد النادي نقطته الثالثة في المسابقة ويحتل المركز الأخير في ترتيب أندية الدوري.

وكتب ناظر على حسابه في تويتر: شكرا لكل من حضر ودعم النادي. جمهور الاتحاد العظيم، كان جزءا كبيرا من عودة الفريق في هذه المباراة وإن شاء الله هذه بداية عودة الفريق.

وكانت مواجهة الحزم الأولى بالنسبة لناظر كرئيس للنادي عقب استقالة نواف المقيرن بعد الخسارة أمام أهلي جدة في البطولة التي خسر بها 8 مباريات وتعادل 3 مرات.