شكرا لقرائتكم خبر عن المغربي محمود بنحليب هدافًا لكأس الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج المغربي محمود بنحليب، لاعب الرجاء البيضاوي، هدافا لكأس الكونفدرالية برصيد 12 هدافا، متفوقا على مهاجم فيتا كلوب جان جاك ماكوسو بفارق هدفين.

وضم الرجاء لقب الهداف لخزانته إضافة للقب المسابقة، محطما مجموعة من الأرقام، إذ أصبح أكثر الأندية التي تتوج في مسابقة أفريقية بـ34 هدفا، وأكثر الأندية المغربية انتصارا في مسابقة واحدة خارج ملعبه بـ5 انتصارات، كما أصبح بنحليب الهداف التاريخي للكرة المغربية في المسابقات الخارجية.

وينافس بنحليب على جائزة أفضل لاعب واعد في أفريقيا، كما يتواجد ضمن قائمة تضم 34 لاعبا للمنافسة على لقب أفضل لاعب أفريقي للسنة الحالية.