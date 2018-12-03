شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد مهنئا الخطيب بعد عودته من ألمانيا: تمنياتى بدوام الصحة والعافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص إبراهيم سعيد، لاعب فريق الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، على تهنئة محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، عقب عودته من رحلة علاجية بألمانيا، أجرى خلالها استئصال ورم بالنخاع الشوكى . وكتب إبراهيم سعيد:" تمنياتي بدوام الصحة والعافية والشفاء لكابتن محمود الخطيب بعد رحله العلاج والعودة لمصر والله يشفى كل مريض ويعود أفضل بإذن الله لأسرته الكريمة الله شافي".

إبراهيم سعيد يذكر أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، قد عاد للقاهرة قادماً من ألمانيا، عقب إجراء جراحة لاستئصال "ورم" بالنخاع الشوكي تسبب فى آلام العمود الفقرى التى عانى منها لعدة أشهر .

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