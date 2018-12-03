شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات المصريين في منافسات دور الـ 32 لبطولة بلاك بول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض 11 لاعباً مصرياً مباريات قوية في اليوم الأول من منافسات بطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش والتى تستمر فعاليتها حتى التاسع من ديسمبر الجاري ، وتنقل قناة ONSPORT فاعليات البطولة.

تعد بطولة بلاك بول واحدة من أكبر 7 بطولات على مستوى اللعبة، حيث تبلغ قيمة جوائزها 180 ألف دولار.

ويشارك بالبطولة من المصريين المصنفين كل من محمد الشوربجي المصنف الأول عالمياً، وعلي فرج المصنف الثاني،وطارق مؤمن المصنف الرابع، وكريم عبد الجواد المصنف التاسع، ومحمد أبو الغار المصنف العاشر، بالإضافة إلى رامي عاشور .