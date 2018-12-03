شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر إقامته الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وأخطر جروس الجهاز الإدارى للأبيض بأنه لا يدرس أى تغير فى برنامج الفريق خلال لقاء المصرى بعد الأنباء التى ترددت حول الدخول فى معسكر مبكر؛ حيث أوضح جروس لجهازه أن المعسكر سيكون يوم الأربعاء المقبل بشكل طبيعى أى قبل اللقاء بـ24 ساعة وأنه لن يجرى أى تغير حول برنامج الأبيض.

من ناحية أخرى، سيتحدث السويسرى كريستيان جروس مع لاعبى الزمالك خلال مران اليوم عن أهمية تحقيق الفوز فى لقاء المصرى البورسعيدى للعديد من الأسباب تأتى فى مقدمتها مواصلة الانتصارات التى حققها الأبيض فى مسابقة الدورى الممتاز للحفاظ على صدارة الترتيب بجدول المسابقة، وزيادة الفارق بين اقرب منافسيه لمواصلة المنافسة على تحقيق اللقب؛ بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى خروج اللاعبين من الكبوة التى تعرضوا لها مؤخرًا عقب الخروج من البطولة العربية على يد الاتحاد السكندرى، فى اللقاء الذى جمع بينهما الجمعة الماضية، وانتهى بهزيمة الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية بعد تعادل الفريقين بهدف لكل فريق فى مباراتى الذهاب والعودة لدور الـ16.