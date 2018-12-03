رياضة | الحمام يواصل الاستعدادات لمباراة غزل المحلة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحمام يواصل الاستعدادات لمباراة غزل المحلة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف نادي الحمام تدريباته استعدادَا لمباراه غزل المحلة يوم الخميس المقبل علي ملعب مركز شباب الحمام بعد الإجازه التي منحها مصطفي عبده للفريق عقب التعادل مع المنصورة 2/2.

وحرص مصطفى عبده علي خوض لاعبيه بعض التدريبات البدنية بعد العوده من الراحة، وبعدها قام بالإشراف علي تدريبات لاعبي الوسط والهجوم بنفسه بينما تولي عادل عبد العزيز المدرب العام تدريبات المدافعين.

وشارك في تدريبات الحمام محمد كشك لإول مره بعد عودة من فتره غياب طويلة لإجراء عملية الزائدة وحرص محمد جمعة مدرب حراس المرمي على رفع معدلاته البدنية حتي يستعيد فورمته التي كان عليها قبل الغياب.