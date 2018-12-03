رياضة | أهداف ومهارات محمد محمود لاعب الأهلي الجديد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف ومهارات محمد محمود لاعب الأهلي الجديد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد النادي الأهلي مع محمد محمود لاعب وادي دجلة لمدة 4 مواسم ونصف الموسم تبدأ من الانتقالا الشتوية في شهر يناير المقبل. ويجيد محمد محمود اللعب في مركزي الوسط المدافع وصانع الألعاب.

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