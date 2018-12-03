رياضة | أبوتريكة يطالب باستبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوتريكة يطالب باستبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب محمد أبوتريكة صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق إراحة محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي من أجل استعادة مستواه وتألقه. وأوضح أبوتريكة في الاستديو التحليلي لمباراة ليفربول وإيفرتون أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريد يجب أن يريح صلاح وساديو ماني وفيرمينو حتى يستعيد الفريق تألقه. وقال أبوتريكة: "يجب أن يشعر صلاح وماني وفيرمينو أنه مكانهم ليس محجوزًا في ليفربول حتى يعود لنغمة الانسجام التي ظهروا عليها في الموسم الماضي لأن شعورهم أنه ليس هناك بديل جعل كل واحد منهم يلعب بمفرده".

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