رياضة | الإسماعيلي يفشل في إعادة ديسابر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يفشل في إعادة ديسابر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد شيحة وكيل اللاعبين، أن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، حاول إعادة سباستيان ديسابر المدير الفني الفرنسي لمنتخب أوغندا، لقيادة الدراويش من جديد.

وقال شيحة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن هناك أكثر من مسئول بالإسماعيلي تواصل مع ديسابر لإقناعه بالعودة للدراويش لكن المدير الفني رفض.

وأضاف أن ديسابر لديه رغبة في الاستمرار مع أوغندا وعلل ذلك بأن لديه طموح للتدريب في أفريقيا، مشيرًا إلى أن مفاوضات الأهلي مع المدرب قد تجعله يغير رأيه ويصبح مدربًا للأحمر.