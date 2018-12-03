رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ14.. ليفربول يلاحق مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ14.. ليفربول يلاحق مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي بفوز ليفربول المحترف به محمد صلاح، على ضيفه إيفرتون، بهدف نظيف في ديربي الميرسيسايد.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 36 خلف مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.

ويقبع نادي تشيلسي في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن ليفربول بـ31 نقطة ثم أرسنال برصيد 30 نقطة فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.