رياضة | الاتحاد السكندري يرهن مستحقات اللاعبين بالفوز على سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يرهن مستحقات اللاعبين بالفوز على سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشترط مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر فوز الفريق الأول لكرة القدم على الاتحاد السكندري، لفك حصار المستحقات.

ويلتقي سموحة الاتحاد السكندري، مساء الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وكان مجلس سموحة قد جمد مستحقات اللاعبين، لحين العودة للنتائج الطيبة والانتصارات، عقب الهزيمة أمام بتروجت، بالدوري العام.