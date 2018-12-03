رياضة | محمد صلاح يقاطع حفل الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقاطع حفل الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن حفل مجلة فرانس فوتبول في العاصمة الفرنسية باريس مساء الإثنين للتتويج الفائز بجائزة الكرة الذهبية. وينوي محمد صلاح عدم الذهاب إلى فرنسا لحضور حفل فرانس فوتبول خاصة بعدما تلقى تأكيدَا أنه ليس الفائز بالجائزة. وكانت المجلة أعلنت عن قائمة المرشحين للفوز بالجائزة، والتي ضمت 30 لاعبًا من بينهم محمد صلاح هداف فريق ليفربول الانجليزي.

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