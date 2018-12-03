شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يتعادل مع بوردو في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقفت انتصارات باريس سان جيرمان المتتالية في الدوري الفرنسي أخيرا بالتعادل مع مضيفه بوردو 2-2، مساء الأحد، في الجولة 15 من المسابقة.
سجل هدفي سان جيرمان نيمار جونيور وكيليان مبابي بالدقيقتين 34 و66، بينما أحرز ثنائية بوردو جيمي براياند وأندرياس كورنيليوس بالدقيقتين 53 و84.
زرفع العملاق الباريسي رصيده إلى 43 نقطة في الصدارة لتتوقف سلسلة انتصاراته عند 14 جولة متتالية، بينما انتزع بوردو نقطة ثمينة رفع بها رصيده إلى 18 نقطة في المركز 11.
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