شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يواجه حرس الحدود وديا استعدادا لمواجهة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخوض فى تمام السادسة مساء اليوم الأثنين فريق طلائع الجيش مباراة ودية مع حرس الحدود على ستاد جهاز الرياضة العسكرى .
ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها 9 ديسمبر المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري العام ، بينما يستعد حرس الحدود لمواجهة بيراميدز فى الجولة السابعة عشرة للمسابقة .
وكان الطلائع قد تعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة السادسة عشرة للدوري فى الظهور الأول للبلجيكى لوك إيميل مديراً فنياً للفريق خلفاً لمحمد حلمى .
وخاض الطلائع ودية مع الانتاج الحربى عصر الجمعة انتهت بفوز العجلات الحربية بثلاثة أهداف مقابل هدف
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