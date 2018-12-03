شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يرفض الوديات قبل موقعة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل على ماهر المدير الفنى لفريق إنبى، عدم خوض أية مباراة ودية قبل مباراته أمام نجوم المستقبل، المقرر إقامتها الأربعاء بعد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيخوض فقط تدريبات الأربعاء والخميس على فترتين وباقى الأيام على فترة واحدة للارتقاء بمستوى الفريق بعدما قاد المران لأول مرة بالأمس عقب توليه المهمة خلفا لخالد متولى.

وشهد المران الأول لإنبى تحت قيادة على ماهر أمس تأكيده للاعبين حول ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة لاستعادة الانتصارات، بداية من مواجهة نجوم المستقبل، خاصة أنه يرغب فى تصحيح المسار بعدما تواجد الفريق فى المركز قبل الأخير بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 5 وهزم فى 7 مباريات، سجل خلالهم اللاعبين 20 هدفًا وسكنت شباكه 25 هدفًا.

فيما حرص ماهر على مشاهدة جميع مباريات الفريق البترولى فى مسابقة الدورى هذا الموسم للوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق ومعالجتها خلال الفترة الحالية.