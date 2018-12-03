شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل حب من الأهلاوية للخطيب عقب رحلته العلاجية: هترجع أحسن من الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برسائل الحب والدعوات، غرد رواد موقع تويتر، عقب عودة الكابتن محمود الخطيب، بعد رحلة علاجية من ألمانيا، عقب إجراء جراحة لاستئصال "ورم" من النخاع الشوكي تسبب فى آلام العمود الفقرى.

شارك هاشتاج "الخطيب" قائمة الاكثر تداولا على موقع تويتر، وسط كثير من التمنيات بالسلامة.

و"قال حازم:" سلامتك يا بيبو الحبيب الرائع .. سوف تظل فى القلب ابد الدهر"، وأضاف محمد كامل:" شفاك الله وعفاك يا خلوق"، وأضافت فاطمة :" ربنا يكمل شفاك على خير يا بيبو أنت تستاهل كل خير و الله و إن شاء الله هترجع أحسن من الأول أنت قدها".





وكتب محمد المنشاوى :" ألف سلامة يا بيبو ربنا يتمم شفاك علي خير .. محدش يقدر يختلف أنك اسطورة الكورة المصرية و أن حبك فى قلوب المصريين"، وأضاف محمد :"حمدالله على السلامة يا اسطورة"، وقال حسام :"ألف سلامه يا بيبو ...من فضلك خد حقك من الراحه الكافيه لاستعادة صحتك ولا تتعجل العوده . وربنا يتم عليك الشفاء".





وعاد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي للقاهرة اليوم قادماً من المانيا عقب إجراء جراحة لاستئصال "ورم" من النخاع الشوكي تسبب فى آلام العمود الفقرى عانى منها لعدة أشهر .