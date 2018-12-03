شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طلائع الجيش يواجه حرس الحدود ودياً استعداداً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى تمام السادسة مساء اليوم، الاثنين، فريق طلائع الجيش مباراة ودية مع حرس الحدود على ستاد جهاز الرياضة العسكرى .

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الأهلى فى المباراة المقررلها 9 ديسمبر الجارى والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري العام ، بينما يستعد حرس الحدود لمواجهة بيراميدز فى الجولة السابعة عشرة للمسابقة .

وكان الطلائع قد تعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة السادسة عشرة للدوري فى الظهور الأول للبلجيكى لوك إيميل مديراً فنياً للفريق خلفاً لمحمد حلمى .

وخاض الطلائع ودية مع الانتاج الحربى عصر الجمعة انتهت بفوز العجلات الحربية بثلاثة أهداف مقابل هدف