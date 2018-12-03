شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم طارق طه مع الإسماعيلى فى 18 مباراة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل طارق طه المدافع الأيسر للإسماعيلى، تألقه بعدما قاد فريقه للفوز خارج الديار على ميساجير دى نجوزى البوروندى فى أولى المباريات الأفريقية ، واستطاع اللاعب أن يحجز مكانًا أساسيًا منذ بداية إنضمامه إلى قلعة الدراويش قبل بداية الموسم الجارى لمدة 4 سنوات.

شارك طارق طه مع الإسماعيلى حتى الآن فى 18 مباراة بواقع 1484 دقيقة ” وهى 12 فى الدورى العام و2 فى كأس مصر و3 فى كأس زايد للأندية الأبطال و1 فى دورى أبطال أفريقيا “.

ويجيد مدافع الدراويش فى زيادة الفاعلية الهجومية على مرمى المنافسين خاصة وأنه أحرز هدفين وصنع 4 أهداف بعد أن تم اختياره لتسديد الضربات الثابتة وركلات الجزاء.