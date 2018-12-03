شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواجه السعودية ودياً للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر لكرة الصالات وديته الثانية اليوم الإثنين أمام منتخب الشباب السعودى بالصالة المغطاة باستاد القاهرة فى إطار استعداد المنتخبين لتصفيات أفريقيا وأسيا.

كان منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح و نادر رشاد ، قد فاز علي منتخب السعودية بثمانية أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بصالة استاد القاهرة، التى أقيمت الخميس، سجل أهداف منتخب مصر كل من بلال السيد أربع أهداف ومؤمن حمدان هدفين ويوسف محسن هدفين.

وخاض المنتخب الوطنى المباراة بثمانية لاعبين صاعدين من منتخب الشباب صاحب البرونزية الأولمبية ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة هشام صالح و نادر رشاد لإعداد فريق قوي لخوض تصفيات بطولة الأمم الأفريقية التي تبدأ في أبريل القادم .