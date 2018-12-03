شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يواجه النجوم وسيراميكا وديًا استعدادًا للإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، مباراتين وديتين خلال الأسبوع الجارى، فى إطار الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربى يوم الثلاثاء 11 ديسمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

واتفق الجهاز الإدارى لدجلة مع فريق النجوم على خوض مباراة ودية بينهما يوم الثلاثاء المقبل على ستاد بترو سبورت، على أن تكون المباراة الودية الثانية يوم الأربعاء مع سيراميكا كيلوبترا "أحد فرق دورى الدرجة الثانية".

ويحتل وادى دجلة المركز الثالث عشر بجدول الدورى، برصيد 16 نقطة، فيما يحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 23 نقطة.