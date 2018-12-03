النجم الساحلي يوافق على رحيل محمد أمين بن عمر للأهلي

أعلن منجي تكتوك وكيل أعمال اللاعبين، أن ادارة النجم الساحلي التونسي وافقت على انضمام محمد أمين بن عمر لصفوف النادي الأهلي في انتقالات يناير. وقال منجي، في تصريحات عبر شاشة صدى البلد: "رتوش بسيطة تفصل انتقال اللاعب لصفوف النادي الأهلي في انتقالات يناير المقبلة". متابعًا "محمد فضل وعدلي القيعي وسيد عبد الحفيظ تحدثوا معنا خلال الاسبوع الماضي وقدموا عرضًا للحصول على خدمات اللاعب في يناير". مستكملًا تصريحاته "النجم الساحلي وافق ومحمد أمين بن عمر وافق ايضًا، غدًا قد تحسم الامور لصالح النادي الأهلي".

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