رياضة | محمد مصيلحي يطالب بالإفراج عن مشجعي الاتحاد المقبوض عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد مصيلحي يطالب بالإفراج عن مشجعي الاتحاد المقبوض عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، المسؤولين بضرورة الإفراج عن 3 مشجعين للإتحاد الذين تم إلقاء القبض عليهم عقب مباراة الزمالك في البطولة العربية.

وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "تم إلقاء القبض على 3 شباب من مشجعي الاتحاد السكندري بدعوي تورطهم في إشعال الشماريخ في ملعب المباراة".

وأضاف مصيلحي: "التحريات أثبتت عدم وجود أي انتماء سياسي أو ديني أو حتي ارتباط للمشجعين الثلاث بروابط الألتراس".

وناشد مصيلحي المسؤولين في مصر بضرورة الإفراج عن مشجعي الاتحاد السكندري، مراعاة لصغر سنهم وحرصًا على مستقبلهم، مشددًا على أنهم لا ينتمون لأي روابط جماهيرية أو جماعات إرهابية.