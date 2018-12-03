رياضة | محمد مصيلحي يكشف عن موقف رائع لـ"الخطيب" في مئوية الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد مصيلحي يكشف عن موقف رائع لـ"الخطيب" في مئوية الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رحب بشدة لحضور مئوية زعيم الثغر عام 2014 فور توجيه الدعوة له.

وقال "مصيلحي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "محمود الخطيب لم يتردد لحظة للموافقة على دعوتي له لحضور مئوية الاتحاد وتنفيذ ضربة البداية مع الكابتن شحتة".

وأضاف: "الخطيب قال لي مازحًا عايزيني ألعب المباراة في مئوية الاتحاد، وقلت له هذا شرف كبير ونريد حضورك وتنيفيذ ضربة البداية ولم يتأخر".

وأتم: " أتمني اكتمال شفاء كابتن الخطيب بعد عودته من رحلته العلاجية، كما أتمني أن يكون حريصًا علي صحته بشكل أكبر في الفترة المقبلة بعد تأثره بالعملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا".