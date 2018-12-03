رياضة | أمين بن عمر لـ"الخليج 365 الرياضي": أرحب باللعب للأهلي.. ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين بن عمر لـ"الخليج 365 الرياضي": أرحب باللعب للأهلي.. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى محمد أمين بن عمر لاعب النجم الساحلي التونسي ما تردد عن توقيعه للأهلي، مؤكدًا أن منجي تكتوك الذي أعلن اقترابه من الانضمام للقلعة الحمراء ليس وكيل أعماله ولا تربطه به أي علاقة.

وأكد بن عمر في تصريحات لـ "الخليج 365 الرياضي" أن منجي تكتوك تحدث معه منذ أسبوع وقال له إن الأهلي يرغب في ضمه موضحًا أنه يرحب بالانضمام لصفوف القلعة الحمراء ولكن من خلال الطرق الشرعية بالتفاوض مع نادي النجم الساحلي.

وأضاف أمين بن عمر: "الأهلي لم يتواصل مع النجم الساحلي حتى الأن، وكل ما يتردد في وسائل الإعلام المصرية اجتهادات".

وعن الورقة المنتشرة بشأن توقيعه، أكد أنه لم يوقع على أي أوراق تخص الأهلي مؤكدًا أن هذه الورقة مفبركة ولا تخصه.