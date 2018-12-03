رياضة | محمد أمين بن عمر يكذب "تكتوك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد أمين بن عمر يكذب "تكتوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى محمد أمين بن عمر لاعب النجم الساحلي التونسي انتقاله للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل وأكد محمد أمين بن عمر لإذاعة "موزازيك" التونسية أنه لا تربطه أي صلة بينه وبين منجي تكتوك وكيل اللاعبين. واوضح بن عمر أنه لم يفاوض الأهلي للانتقال إليه في يناير كما أن مسئولي النجم الساحلي لم يفعلوا ذلك.

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