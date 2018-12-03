رياضة | محمد محمود.. الصفقة التي جهزها "زملكاوي" للأهلاوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد محمود.. الصفقة التي جهزها "زملكاوي" للأهلاوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد محمود لاعب وادي دجلة المنضم حديثًا لصفوف النادي الأهلي عن بدايته في كرة القدم وانضمامه للمنتخب المصري.

وقال محمد محمود في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد" "بدايتي مع اختبارات وادي دجلة وكان عمري وقتها 11 عامًا.. تصعيدي لأول مرة كان مع هاني رمزي وتدربت فقط ثم مع حمادة صدقي وباتريس كارتيرون حتى تواجد ميدو ومنحني فرصة المشاركة ولكنني لم اشارك كثيرًا بسبب سوء النتائج".

وأضاف لاعب الأهلي الجديد "أنا أهلاوي منذ الصغر وعائلتي بالكامل أهلاوية.. علمت انضمامي لصفوف المنتخب المصري لأول مرة من أحد أصدقائي وتوقعت انها مزحة ليس إلا".

ومن المعروف أن أحمد حسام ميدو أحد أبناء الزمالك الذين سبق لهم تدريب وادي دجلة.