رياضة | خالد قمر يغيب عن الاتحاد 10 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد قمر يغيب عن الاتحاد 10 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد قمر مهاجم فريق الاتحاد السكندري أن إصابته عبارة عن مزق فى السمان بعد أن خاض لقاء الزمالك وهو غير مؤهل للمشاركة.

وقال قمر فى تصريحاته إلى "الخليج 365 الرياضي": "أعاني من مزق فى السمانة من قبل مواجهة الزمالك، ولأني لم أخضع لفحوصات فشاركت فى اللقاء، وعلمت اليوم فقط أنني مصاب بمزق بعد عمل الفحوصات اللازمة.

وأَضاف خالد قمر: "سأخضع الإثنين للتأهيل ولمدة 4 أيام، ومن المقرر ان انتظم بتدريبات الفريق عقب أسبوع من الآن.. لن ألعب مع فريقي المباراة المقبلة، وسوف أشارك بعد10 ايام المباريات".