شكرا لقرائتكم خبر عن روما يتعادل مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق روما مع ضيفه إنتر ميلان بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، بملعب الأولمبيكو، ضمن لقاءات الأسبوع الـ 14 من الدوري الإيطالي.

أحرز جنكيز أوندير وألكسندر كولاروف هدفي روما في الدقيقتين 51 و74، بينما سجل أهداف إنتر ميلان كل من كيتا بالدي وماورو إيكاردي، في الدقيقتين 37 و66 على الترتيب.

وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 29 نقطة بالمركز الثاني مؤقتًا في انتظار مباراة نابولي، بينما ارتفع رصيد روما إلى 20 نقطة بالمركز السابع.