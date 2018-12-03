شكرا لقرائتكم قصة شعر موراتا الجديدة توحد جماهير تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جماهير تشيلسي وجهت طلباً خاص إلى مهاجم الفريق ألفارو موراتا، الذي تمكن أخيراً من تسجيل هدف في شباك باوك سالونيكا اليوناني بضربة رأسية قوية. فهل يستجيب مهاجم "البلوز" الشاب للجماهير وطلبها الغريب؟.

ليس خافياً أن مهاجم تشيلسي ألفارو موراتا، يمر بفترة عصيبة مع ناديه الإنجليزي. إذ فشل الدولي الإسباني في هز الشباك في أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، فضلاً عن تعرضه لانتقادات لاذعة من جماهير "البلوز" بسبب مستواه المتذبذب مع الفريق اللندني.

وفي مباراة النادي اللندني الأخيرة أمام باوك سالونيكا اليوناني، برسم الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي والتي انتهت بفوز الفريق اللندني (4-0)، نزل موراتا إلى أرضية الميدان في الدقيقة الـ 75 من المباراة بدلا عن الفرنسي أوليفيه جيرو. واستطاع موراتا خلال الوقت المتبقي من المباراة جلب اهتمام جماهير ملعب "ستامفورد بريدج" في مناسبتين. الأولى قصة شعره المُغايرة لما تعودت عليه الجماهير الإنجليزية. والثانية ضربة رأسه القوية للكرة التي استقرت في شباك الفريق اليوناني باوك سالونيكا.

ويشير موقع جريدة "ذا صن" البريطانية إلى أن جماهير تشيلسي مقتنعة أن قصة شعر موراتا الجديدة، ستساعده على استعادة تألقه المعهود والعودة إلى هوايته المفضلة في هز الشباك، بعدما عجز عن ذلك في عدة مباريات.