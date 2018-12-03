شكرا لقرائتكم وكيل أعمال اللاعبين : النجم الساحلي وافق على انضمام محمد أمين بن عمر لصفوف الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن منجي تكتوك وكيل أعمال اللاعبين أن إدارة النجم الساحلي التونسي وافقت على انضمام محمد أمين بن عمر لصفوف النادي الأهلي في انتقالات يناير.

وقال منجي في تصريحات تليفزيونية:"رتوش بسيطة تفصل انتقال اللاعب لصفوف النادي الأهلي في انتقالات يناير"، متابعًا:"محمد فضل وعدلي القيعي وسيد عبد الحفيظ تحدثوا معنا خلال الأسبوع الماضي وقدموا عرضًا للحصول على خدمات اللاعب في يناير".

واستكمل وكيل أعمال اللاعبين تصريحاته قائلا:"النجم الساحلي وافق ومحمد أمين بن عمر وافق أيضًا، غدًا قد تحسم الامور لصالح النادي الأهلي".