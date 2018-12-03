شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..انطلاق بطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش بمشاركة 17 لاعباً مصرياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الإثنين بطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش، والتي تعد واحدة من أكبر 7 بطولات على مستوى اللعبة، حيث تبلغ قيمة جوائزها 180 ألف دولار .

يشارك بالبطولة من المصريين المصنفين كل من محمد الشوربجي المصنف الأول عالمياً، وعلي فرج المصنف الثاني،وطارق مؤمن المصنف الرابع، وكريم عبد الجواد المصنف التاسع، ومحمد أبو الغار المصنف العاشر، بالإضافة إلى رامي عاشور .

كما يشارك أيضاً عمر مسعد، زاهد سالم، يوسف سلميان، مازن هشام، كريم علي فتحي، عمر عبد المجيد، كريم الحمامي، محمد رضا، مصطفى عسل، شهاب عصام وشادي الشربيني .

البطولة يشارك بها أفضل 48 لاعباً على مستوى العالم من القارات الخمس، وتنقل قناة أون سبورت مباريات البطولة، وذلك للمرة الأولى منذ خمس سنوات، بعد أن كانت المباريات تبث عبر القنوات المشفرة .