شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال شوبير عن عودة الخطيب إلى القاهرة بعد رحلته العلاجية بألمانيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى أحمد شوبير، إن نجومية محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وإخلاصه واحترامه وعطائه لناديه تعد بمثابة حائط صد دائماً، قائلاً:"المشكلة كانت فى التجريح الزائد عن الحد خلال الفترة الماضية.. فيجب جميعا أن نحافظ على رموزنا التى أعطت الكثير للبلد".

وتابع شوبير خلال تقديم برنامجه على قناة ON SPORT: "الفترة المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت السارة للأهلاوية.. وكل الأخبار تفيد إن الخطيب سيتواجد اليوم فى الأهلى لممارسة مهام أعماله مرة أخرى وخبر عودة الخطيب للقاهرة نزل بردا وسلاما على الأهلاوية وغير الأهلاوية".

كما حرص شوبير على استعراض فيديو ”الخليج 365” وتقدم بالشكر على نقل جميع كواليس عودة بيبو إلى القاهرة من داخل مطار القاهرة الدولى بعد رحلة علاجية فى ألمانيا.