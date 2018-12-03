شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة..جوزيه مرشح للعودة لتدريب الأهلي مرة رابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” أن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي مرشح للعودة لتدريب القلعة الحمراء مرة أخرى لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته مؤخرا بسبب سوء النتائج وخسارة بطولة افريقيا والخروج من البطولة العربية.

قال مصدر في الأهلي أن إدارة الأهلي التي تتفاوض حاليا مع أكثر من مدرب أجنبي تدرس اقتراحا بإعادة مانويل جوزيه ليقود الفريق في ولاية رابعة خاصة وأنه يعلم جيدا أحوال وظروف الأهلي ولديه شخصية قوية يحتاجها الأهلي حاليا أكثر من أي وقت مضى.

أوضح المصدر أن جوزيه ينافس مدربين آخرين علي تدريب الأهلي منهم مدرب فرنسي بجانب الأرجنتيني رامون دياز والأورجوياني كارينيو وان كان جوزيه والمدرب الفرنسي الأوفر حظا لتدريب الأهلي.